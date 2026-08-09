Alwar: सरिस्का में चल रही खानों को बंद नहीं करवा पाए अधिकारी, एनजीटी में अवमानना केस दायर

अरावली पर्वतमाला की परिभाषा, पर्यावरणीय अखंडता और संरक्षण से जुड़े मुद्दों के अध्ययन के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी (एचपीसी) 10 अगस्त तक दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अरावली क्षेत्र के दौरे पर है। कमेटी ने अलवर में जनसंवाद किया तो लोगों ने कहा कि इस पहाड़ को हमने या हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाया, तो इसे खत्म करने का काम हमारा नहीं है। इसको नुकसान पहुंचाने की कल्पना कहां से आई? कमेटी को फील्ड दौरा करके लोगों से पीड़ा जाननी चाहिए। यह अरावली 64 जिलों में फैली है। यह हमारी रीढ़ है, यह खत्म तो समझें हमारी रीढ़ खत्म। गौरव गुप्ता ने कहा कि अलवर शहर अरावली से जुड़ा है। अरावली को नुकसान होते ही वन्यजीव में आबादी क्षेत्र में आएंगे। सर्किट हाउस के बाद टीम ने अलवर तहसील के मंगलवास, तेहड़पुर, उलाहेडी, राजगढ़ तहसील के बहाली, भाकरी के अलावा टहला तहसील के मल्लाणा, गोरधनपुरा, कालवाड़, खोहपालपुर व थानादुन्दपुरी गांवों का दौरा किया।