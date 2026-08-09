Alwar: 400 बच्चों के लिए 2 कमरे और 1 हॉल, शौचालय केवल स्टाफ के लिए

छात्र-छात्राओं को स्कूल से बाहर खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। दोनों स्कूलों में करीब तीन किलोमीटर दूर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। पंचायत भवन में चार कमरे और एक हॉल है। इसमें एक कमरा ग्राम पंचायत के लिए और एक कमरा ई-मित्र व प्रधानाचार्य के लिए है। एक ही हॉल में चार कक्षाएं लगाई जा रही हैं। शेष कक्षाएं दो कमरों में चल रही हैं। पंचायत भवन में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। यह स्थिति पिछले करीब एक साल से है।