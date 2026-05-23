नाम ब्रह्म का-प्रपंच माया के… आलेख पर प्रतिक्रियाएं

गुलाब कोठारी जी के लेख ‘नाम ब्रह्म का-प्रपंच माया के’ में भारतीय दर्शन की उस गूढ़ अनुभूति को सरल शब्दों में व्यक्त किया गया है, जिसमें मनुष्य के जीवन, उसकी पहचान और संसार की वास्तविकता पर गंभीर चिंतन दिखाई देता है। लेख में स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्म सत्य, शाश्वत और अखंड तत्व है, जबकि माया उस सत्य पर पड़ा हुआ आवरण है, जो मनुष्य को बाहरी आकर्षणों और भ्रमों में उलझाए रखता है। कोठारी जी ने ‘नाम’ को केवल पहचान का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे चेतना और अस्तित्व से जोड़कर देखा है। आज के भौतिकवादी दौर में, जहां व्यक्ति अपने पद, प्रतिष्ठा और बाहरी उपलब्धियों को ही जीवन का सार समझ बैठा है, वहां यह लेख आत्मबोध और अंतर्मंथन की प्रेरणा देता है।

- डॉ. बी.के. शर्मा, पूर्व कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन