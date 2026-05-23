Rajasthan Weather Report 23 May: राजस्थान में आज तेज गर्मी से कुछ राहत, कई जगह हुई बारिश, कल से फिर चलेगी हीटवेव

Rajasthan Heatwave: जयपुर. राजस्थान में शुक्रवार को मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से अस्थायी राहत मिलने के आसार हैं। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हो सकती है।