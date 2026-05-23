राजस्थान में बढ़ी स्कूलों की छुटि्टयां: शिक्षकों के आंदोलन के बाद शिक्षा विभाग ने मानी मांगें

​जयपुर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (ABRSM) विद्यालय शिक्षा के महामंत्री महेन्द्र कुमार लखारा ने बताया कि राजस्थान के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुटि्टयां बढ़ा दी गई है। नया शैक्षणिक सत्र अब 21 जून के बजाय 29 जून से शुरू होगा। महेन्द्र कुमार लखारा ने बताया कि 29 मई को होने वाले जिला स्तरीय धरना-प्रदर्शन के भारी दबाव के बीच शुक्रवार देर रात शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संगठन के शिष्टमंडल को वार्ता के लिए अपने निवास बुलाया और प्रदेश अध्यक्ष रमेश पुष्करणा के नेतृत्व में पहुंचे शिष्टमंडल और शिक्षा मंत्री के मध्य, छात्र एवं शिक्षक हित में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई, जिसके बाद संगठन ने अपने आगामी आंदोलन के चरणों को स्थगित करने की घोषणा की।