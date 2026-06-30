मानसून से पहले खुशखबरी: शेखावाटी को 123 दिन में मिलेगा सालभर का पेयजल,बिना मोटर के पहुंचेगा 1917 क्यूसेक पानी

परियोजना दो चरणों की है। इसमें पहले चरण में पीने का पानी मिलेगा। दूसरे चरण में सिंचाई का पानी मिलने की संभावना है। हालांकि सिंचाई के पानी को लेकर स्थिति अब भी साफ नहीं हुई है। क्योंकि समझौते में पेयजल के साथ दूसरे चरण में अतिरिक्त पानी के वितरण की संभावना का तो जिक्र है, लेकिन सिंचाई के पानी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। एक्सपर्ट्स की मानें तो सबकुछ ठीक रहने पर करीब दो साल में अंचल को पहले चरण का पानी मिलना शुरू हो जाएगा।