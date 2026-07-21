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Rajasthan News : ‘नीचे उफान मारती नदी, ऊपर झूलता ट्रक’, माही बांध पुल पर रौंगटे खड़े करने वाला हादसा, बाल-बाल बचा ड्राइवर

बांसवाड़ा के माही बांध पुल पर बड़ा हादसा टला। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से पुल की रेलिंग तोड़कर नदी के ऊपर झूला ट्रक। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।
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बांसवाड़ा

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Nakul Devarshi

Jul 21, 2026

Banswara Mahi Dam Bridge Truck Hanging Incident Miracle Save

Banswara Mahi Dam Bridge Truck Hanging Incident - Patrika PIC

राजस्थान में बांसवाड़ा स्थित प्रसिद्ध माही बांध के पुल पर मंगलवार की सुबह एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जिसने वहां से गुजरने वाले हर राहगीर के रोंगटे खड़े कर दिए और देखने वालों की सांसें थाम दीं। दरअसल, रतलाम की तरफ से आ रहा एक तेज रफ्तार मालवाहक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर माही बांध पुल की पक्की सुरक्षा रेलिंग को तोड़ते हुए आधा नदी के ऊपर हवा में लटक गया। गनीमत यह रही कि रेलिंग से टकराने के बाद ट्रक का पिछला हिस्सा पुल के ढांचे में ही फंस गया, जिससे वह नीचे बह रही माही नदी के गहरे पानी में गिरने से बाल-बाल बच गया। हादसे का दृश्य इतना भयानक था कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह हवा में झूल रहा था और नीचे उफान मारता पानी नजर आ रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर जमा हो गए, वहीं सूचना पर पहुंची आंबापुरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

नींद की झपकी की वजह से हादसा

हादसे के कारणों को लेकर जो बात सामने आई है, वह देर रात या तड़के वाहन चलाने वाले हर चालक के लिए एक बड़ी चेतावनी है। रतलाम (मध्य प्रदेश) से आ रहा यह मालवाहक ट्रक माल लादकर बांसवाड़ा की ओर बढ़ रहा था। पूरी रात सफर करने के कारण चालक को सुबह के वक्त थकान महसूस हो रही थी।

जैसे ही ट्रक माही बांध के मुख्य पुल के ऊपर से गुजर रहा था, ड्राइवर को नींद की एक हल्की सी झपकी आ गई। महज कुछ सेकेंड्स के लिए स्टीयरिंग से नियंत्रण हटते ही ट्रक सीधे पुल की पक्की रेलिंग से जा टकराया।

नीचे गहरी नदी और ऊपर झूलता ढांचा

हादसे के ठीक बाद घटनास्थल पर जो दृश्य बना, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जोरदार टक्कर के साथ ट्रक ने पुल की सीमेंट-कंक्रीट की सुरक्षा दीवार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ट्रक का मुख्य केबिन और अगला एक्सल पुल से बाहर हवा में झूलने लगा।

टक्कर के बाद जैसे ही ट्रक हवा में लटका, चालक की नींद उड़ गई। उसने गजब की हिम्मत दिखाई और ट्रक का संतुलन पूरी तरह बिगड़ने से पहले ही किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया। इस पूरे घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई, जिसे लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं।

पुलिस का एक्शन, क्रैन से रेस्क्यू

हादसे की खबर के बाद आंबापुरा थाना पुलिस बिना किसी देरी के पुलिस जीप और रेस्क्यू टीमों के साथ मौके पर पहुंची। पुल के ऊपर लटके ट्रक को देखने के लिए पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए भीड़ को सुरक्षित दूरी पर हटाया और ट्रैफिक को एकतरफा चालू करवाया।

पुलिस ने तुरंत क्रेन बुलाई है ताकि ट्रक को सुरक्षित तरीके से खींचकर पुल पर वापस लाया जा सके। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो ट्रक सीधे माही नदी में गिर सकता है, इसीलिए रेस्क्यू बेहद सावधानी से चलाया गया।

माही बांध पुल : सुरक्षा इंतजामों पर सवाल

बांसवाड़ा का माही बांध क्षेत्र न केवल सामरिक और यातायात के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बांध के पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही 24 घंटे रहती है। ऐसे में पुल की सुरक्षा रेलिंग्स को और अधिक मजबूत और ऊंचा बनाए जाने की सख्त जरूरत है।

पुलिस और प्रशासन ने लंबी दूरी के वाहन चालकों से अपील की है कि थकान या नींद महसूस होने पर हाईवे या पुलों पर गाड़ी चलाने के बजाय वाहन को सड़क किनारे रोककर कुछ देर विश्राम अवश्य करें, ताकि ऐसे जानलेवा हादसों से बचा जा सके।

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Updated on:

21 Jul 2026 11:50 am

Published on:

21 Jul 2026 11:50 am

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