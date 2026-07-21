Rajasthan News : ‘नीचे उफान मारती नदी, ऊपर झूलता ट्रक’, माही बांध पुल पर रौंगटे खड़े करने वाला हादसा, बाल-बाल बचा ड्राइवर

राजस्थान में बांसवाड़ा स्थित प्रसिद्ध माही बांध के पुल पर मंगलवार की सुबह एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जिसने वहां से गुजरने वाले हर राहगीर के रोंगटे खड़े कर दिए और देखने वालों की सांसें थाम दीं। दरअसल, रतलाम की तरफ से आ रहा एक तेज रफ्तार मालवाहक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर माही बांध पुल की पक्की सुरक्षा रेलिंग को तोड़ते हुए आधा नदी के ऊपर हवा में लटक गया। गनीमत यह रही कि रेलिंग से टकराने के बाद ट्रक का पिछला हिस्सा पुल के ढांचे में ही फंस गया, जिससे वह नीचे बह रही माही नदी के गहरे पानी में गिरने से बाल-बाल बच गया। हादसे का दृश्य इतना भयानक था कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह हवा में झूल रहा था और नीचे उफान मारता पानी नजर आ रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर जमा हो गए, वहीं सूचना पर पहुंची आंबापुरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।