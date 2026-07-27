27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Weather Update : बंगाल की खाड़ी में बना ‘डीप डिप्रेशन’, राजस्थान में 29 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी झमाझम बारिश के दौर पर अगले दो दिनों तक ब्रेक लगने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र रविवार को कमजोर पड़कर साधारण परिसंचरण तंत्र में बदल गया है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jul 27, 2026

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update। Photo Patrika

जयपुर। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी झमाझम बारिश के दौर पर अगले दो दिनों तक ब्रेक लगने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र रविवार को कमजोर पड़कर साधारण परिसंचरण तंत्र में बदल गया है। इसके असर से दो दिन 27 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून की गतिविधियां धीमी रहेंगी। हालांकि, दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है।

बंगाल की खाड़ी में बना 'डीप डिप्रेशन', 28 से नया स्पेल

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र रविवार को तीव्र होकर 'डिप्रेशन' में बदल चुका है। अगले 24 घंटों में इसके और अधिक मजबूत होकर 'डीप डिप्रेशन' बनने और उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की प्रबल संभावना है। इस नए सिस्टम के असर से 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी।

29 जुलाई से 2 अगस्त: राज्यभर में भारी बारिश का अलर्ट

बंगाल की खाड़ी के इस नए डिप्रेशन तंत्र का व्यापक असर 29 जुलाई से देखने को मिलेगा। 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान पूरे प्रदेश में मानसून फिर से पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के साथ-साथ उत्तर-पश्चिमी राजस्थान और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में मूसलाधार और भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

28 जुलाई को इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार (28 जुलाई) को अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा और सवाईमाधोपुर जिलों में तेज बारिश हो सकती है।

पिछले 24 घंटों का हाल: जवाई बांध में 37 मिमी बारिश

मौसम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में पाली के जवाई डैम क्षेत्र में सर्वाधिक 37.0 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा जैसलमेर में 11.2 मिमी, भीलवाड़ा व दौसा में 7.0-7.0 मिमी, फलोदी में 6.2 मिमी, बाड़मेर में 5.6 मिमी और प्रतापगढ़ में 5.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक तापमान बीकानेर में 38.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

चंबल उफनी, झरेल बालाजी पुलिया पर पानी आया; कोटा-सवाई माधोपुर संपर्क टूटा

लगातार बारिश के बाद चंबल नदी में पानी की आवक बढ़ने से रविवार को झरेल बालाजी पुलिया पर करीब एक फीट पानी बहने लगा। पुलिया के ऊपर से पानी गुजरने के कारण कोटा और सवाई माधोपुर के बीच सीधा संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पुलिया से आवागमन बंद कर दिया है। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से आह्वान किया कि नदी और पुलिया के आसपास अनावश्यक रूप से नहीं जाएं तथा पानी के तेज बहाव में जोखिम नहीं उठाएं। जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

Rain In Rajasthan: राजस्थान में हर तरफ बारिश नहीं होने की चर्चा, ये हैं अब तक बारिश कम होने के 5 प्रमुख कारण

ये भी पढ़ें
Rain in Udaipur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में बाढ़

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Jul 2026 10:59 am

Published on:

27 Jul 2026 10:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update : बंगाल की खाड़ी में बना ‘डीप डिप्रेशन’, राजस्थान में 29 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : ‘रेवड़ियों’ की तरह बांटी फ़र्ज़ी डिग्रियां- मिली सरकारी नौकरी, दो यूनिवर्सिटीज के खिलाफ SOG करेगी जांच

Supreme Court Allows Rajasthan SOG Probe Fake Degree Universities
जयपुर

Ground Report: मेरी एक ही बेटी थी…भगवान ने उसे भी छीन लिया, खेतों में बनी डिग्गियां बनीं मौत का कुआं! 6 महीने में 24+ मौतें

Patrika Ground Report
जयपुर

पत्रिका की खबर का असर: जयपुर में अनैतिक काम के लिए कमरे देने वाले 2 होटल संचालक और 1 संदिग्ध गिरफ्तार

Jaipur Police Action On Illegal Work
जयपुर

Rajasthan Politics : अब असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दांव, राजस्थान में पहली बार निकाय-पंचायत चुनाव लड़ेगी AIMIM

AIMIM To Contest Rajasthan Local Body And Panchayat Elections
जयपुर

Jaipur News : स्पा सेंटरों से पकड़ी गईं थाईलैंड, युगांडा और लाओस की 9 महिलाएं, वीज़ा को लेकर हुआ खुलासा तो लिया गया सख्त एक्शन

Jaipur FRRO Deports Nine Foreign Women Visa Violations Spa Raid
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.