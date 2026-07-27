Rajasthan Weather Update : बंगाल की खाड़ी में बना ‘डीप डिप्रेशन’, राजस्थान में 29 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट

लगातार बारिश के बाद चंबल नदी में पानी की आवक बढ़ने से रविवार को झरेल बालाजी पुलिया पर करीब एक फीट पानी बहने लगा। पुलिया के ऊपर से पानी गुजरने के कारण कोटा और सवाई माधोपुर के बीच सीधा संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पुलिया से आवागमन बंद कर दिया है। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से आह्वान किया कि नदी और पुलिया के आसपास अनावश्यक रूप से नहीं जाएं तथा पानी के तेज बहाव में जोखिम नहीं उठाएं। जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।