Behror: दादी की मौत की खबर सुनते ही खेत में काम कर रहे पोते की गई जान, दोनों का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

सदर थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर शव का पोस्टमॉर्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया। दुखद रूप से, बिजली करंट से मृतक पोते अजीत सिंह और उनकी दादी शांति देवी का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। दोनों की एक साथ अर्थियां उठते ही गांव में लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक सके।