अलवर

Behror: दादी की मौत की खबर सुनते ही खेत में काम कर रहे पोते की गई जान, दोनों का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

दादी की मौत की सूचना मिलने पर खेत में सिंचाई कर रहे पोते अजीत सिंह की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई।

अलवर

image

Anil Prajapat

Jan 01, 2026

Shanti Devi and Ajit Singh

शांति देवी व उसका पोता अजीत सिंह। फोटो: पत्रिका

बहरोड़। कोटपूतली-बहरोड़ जिले के ऊंटोली गांव में बुधवार को दुखद घटना घटी। दादी की मौत की सूचना मिलने पर खेत में सिंचाई कर रहे पोते अजीत सिंह की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। गमगीन माहौल में दादी-पोते का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया।

निम्भौर चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल जनार्दन यादव ने बताया कि ऊंटोली निवासी अजीत सिंह पुत्र सत्यवीर सिंह बुधवार सुबह खेत में सिंचाई कर रहा था। इसी दौरान उसके परिजनों ने फोन करके सूचित किया कि उसकी दादी शांति देवी का देहांत हो गया है और वह जल्दी घर आए।

जल्दबाजी में करंट में चपेट में आया पोता

जल्दबाजी में अजीत सिंह हाथ में लाइन बदलने का प्रयास कर रहा था, तभी खेत से गुजर रही बिजली की लाइन से पाइप टकरा गई और वह करंट की चपेट में आ गया। अचेत अवस्था में खेत में पड़े अजीत को परिजन तुरंत जिला अस्पताल बहरोड़ लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दादी-पोते का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

सदर थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर शव का पोस्टमॉर्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया। दुखद रूप से, बिजली करंट से मृतक पोते अजीत सिंह और उनकी दादी शांति देवी का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। दोनों की एक साथ अर्थियां उठते ही गांव में लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक सके।

01 Jan 2026 12:31 pm

