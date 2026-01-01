1 जनवरी 2026,

अलवर

नववर्ष पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, त्रिपोलिया मंदिर में भक्तों की भीड़ 

नए साल का आगाज होते ही अलवर शहर में आस्था और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला। वर्ष के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंचकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं।

अलवर

image

Anshum Ahuja

Jan 01, 2026

नए साल का आगाज होते ही अलवर शहर में आस्था और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला। वर्ष के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंचकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी रहीं और जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। शहर के प्रसिद्ध त्रिपोलिया मंदिर में नववर्ष के अवसर पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखने को मिली।


आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिपोलिया पहुंचे। भीड़ अधिक होने के कारण क्षेत्र में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और कई स्थानों पर जाम जैसे हालात बन गए। वाहनों की लंबी कतारें लगने से आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रद्धालु नववर्ष के पहले दिन मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेकर परिवार, व्यापार और स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। नववर्ष के अवसर पर अलवर में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / नववर्ष पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, त्रिपोलिया मंदिर में भक्तों की भीड़ 

