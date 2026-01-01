नववर्ष पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, त्रिपोलिया मंदिर में भक्तों की भीड़ 



आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिपोलिया पहुंचे। भीड़ अधिक होने के कारण क्षेत्र में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और कई स्थानों पर जाम जैसे हालात बन गए। वाहनों की लंबी कतारें लगने से आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रद्धालु नववर्ष के पहले दिन मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेकर परिवार, व्यापार और स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। नववर्ष के अवसर पर अलवर में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला।