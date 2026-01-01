एक ही रात में तीन दुकानों के ताले टूटे, नकदी व मोबाइल चोरी

नीमराणा कस्बे के समीप स्थित जनकसिंहपुरा गांव में बीती रात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक साथ तीन दुकानों को निशाना बनाते हुए उनके ताले तोड़ दिए और नकदी सहित सामान चोरी कर ले गए। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है, वहीं व्यापारियों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
जानकारी के अनुसार दुलीचंद प्रजापत ने बताया कि उनके भाई पन्नालाल पुत्र गोवर्धन की जनरल स्टोर की दुकान पर चोरों ने रात के समय शटर उखाड़ दी। चोरों ने गल्ले में रखे करीब 2500 से 3000 रुपये नकद निकाल लिए। इसके अलावा दुकान से पेप्सी, बीड़ी, नमकीन और गुटखा जैसे सामान भी चोरी कर लिए गए। सुबह दुकान खुलने पर चोरी की जानकारी होने से परिजन और ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए।
इसी तरह चोरों ने पड़ोस में स्थित अजीत की जूते-चप्पल की दुकान को भी निशाना बनाया। यहां से चोर करीब 1500 रुपये नकद तथा जूते-चप्पल की कई जोड़ियां चुरा ले गए। वहीं पास ही स्थित मनीष मोबाइल से चोरों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से गल्ले में रखे लगभग 500 रुपये नकद और मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आए पांच पुराने मोबाइल फोन चोरी कर ले गए।
लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और चोरी की घटनाओं में शामिल आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।
