एक ही रात में तीन दुकानों के ताले टूटे, नकदी व मोबाइल चोरी

जानकारी के अनुसार दुलीचंद प्रजापत ने बताया कि उनके भाई पन्नालाल पुत्र गोवर्धन की जनरल स्टोर की दुकान पर चोरों ने रात के समय शटर उखाड़ दी। चोरों ने गल्ले में रखे करीब 2500 से 3000 रुपये नकद निकाल लिए। इसके अलावा दुकान से पेप्सी, बीड़ी, नमकीन और गुटखा जैसे सामान भी चोरी कर लिए गए। सुबह दुकान खुलने पर चोरी की जानकारी होने से परिजन और ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए।