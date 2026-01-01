1 जनवरी 2026,

गुरुवार

अलवर

अलवर में चौथे दिन भी कोहरा, बूंदाबांदी से बढ़ी ठिठुरन 

अलवर जिले में सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। गुरुवार को जिले में लगातार चौथे दिन घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित हुआ।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 01, 2026

रामगढ़ में कोहरे के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले में सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। गुरुवार को जिले में लगातार चौथे दिन कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता कम रहने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, वहीं रेल व बस सेवाओं पर भी असर देखने को मिला। राजगढ़ सहित जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई, रामगढ़ में साल के पहले दिन कोहरे के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। जिससे ठंड और ठिठुरन और अधिक बढ़ गई।

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को जिले का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। जयपुर, दौसा अलवर सहित कई जिलों में गुरुवार सुबह से बादल छाए हुए हैं। सुबह और देर रात चल रही सर्द हवाओं ने आमजन की परेशानी बढ़ा दी है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए, वहीं गर्म कपड़ों की मांग भी बढ़ गई है।

मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आज जिले के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम में हो रहे इस बदलाव से ठंड और बढ़ सकती है। प्रशासन ने कोहरे व ठंड को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की अपील की है, वहीं नागरिकों को भी स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

01 Jan 2026 11:56 am

Patrika Site Logo

