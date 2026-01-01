अलवर में चौथे दिन भी कोहरा, बूंदाबांदी से बढ़ी ठिठुरन 

अलवर जिले में सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। गुरुवार को जिले में लगातार चौथे दिन कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता कम रहने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, वहीं रेल व बस सेवाओं पर भी असर देखने को मिला। राजगढ़ सहित जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई, रामगढ़ में साल के पहले दिन कोहरे के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। जिससे ठंड और ठिठुरन और अधिक बढ़ गई।