Jawai Dam: 69 साल में 10वीं बार छलका पश्चिमी राजस्थान का मरुसागर, 3 जिलों में खुशियों की लहर

जवाई बांध के गेट खोलने से पहले कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने पूजन किया। उन्होंने बटन दबाकर गेट नंबर 2 को दो फीट खोला। आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने गेट नंबर 4 व सिरोही जिला कलक्टर अल्पा चौधरी ने गेट नंबर 10 खोला। गेट खोलने से पहले चेतावनी सायरन बजाया गया। सिंचाई विभाग जवाई खण्ड के अधिशासी अभियंता राज भंवरायत ने बताया कि गेट खोलने के दौरान बांध का गेज 60 फीट से अधिक था।