IMD Red Alert: राजस्थान के 5 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन 3 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी

Rajasthan Rain Alert: जयपुर। भाद्रपद मास में राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। मानसून की भारी बारिश के चलते कई जिलों में नदी-नाले उफान पर है। इसके चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं, भारी बारिश के अलर्ट के चलते 3 जिलों में आज स्कूलों छुट्टी है।