IMD Red Alert: राजस्थान के 5 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन 3 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी

Rajasthan Rain Alert: जयपुर। भाद्रपद मास में राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। मानसून की भारी बारिश के चलते कई जिलों में नदी-नाले उफान पर है। इसके चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं, भारी बारिश के अलर्ट के चलते 3 जिलों में आज स्कूलों छुट्टी है।
इससे पहले शुक्रवार को जयपुर, चित्तौड़गढ़, जालौर, नागौर, अजमेर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। जयपुर में भी एक इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। हल्की बारिश का दौर सुबह से लेकर शाम तक जारी रहा।
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक जयपुर में 26.3, अजमेर में 53.9, चित्तौड़गढ़ में 56, पिलानी में 20.2, सीकर में 24, बीकानेर में 7.8, प्रतापगढ़ में 13, जालौर में 15, डूंगरपुर में 13.5, चूरू में 10 सहित अन्य एक दर्जन जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई।
भारी बरसात की चेतावनी के चलते शनिवार को अजमेर, कोटपूतली-बहरोड़ और बूंदी जिले के सरकारी व निजी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलक्टरों के आदेशानुसार प्री-प्राइमरी से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा। स्कूल स्टाफ का समय यथावत रहेगा। आदेश की अवेहलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, जालोर, सिरोही, राजसमंद, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अजमेर, बारां, ब्वावर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली और फलौदी में भारी बारिश का येेलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, जैसलमेर में भी मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है।