Banswara : ऑपरेशन के दौरान पहले नवजात फिर 7 माह की गर्भवती की मौत, परिजन नाराज, निजी अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप

Banswara : फोटो - AI
Banswara Maternal Deaths : बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान सात माह की गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों ने निजी चिकित्सालय की लापरवाही को लेकर रोष व्यक्त किया। इधर, मामला पुलिस तक पहुंचने पर जांच शुरू हो गई है। मुन्नी पाड़ा निवासी किरण पत्नी राजू मईड़ा को पेट में तेज दर्द की शिकायत होने पर परिजन कुशलगढ़ के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सक ने तत्काल ऑपरेशन कराने का निर्णय लिया। ऑपरेशन के दौरान नवजात की मौत हो गई। वहीं, प्रसूता की हालत गंभीर हो गई। इस पर चिकित्सक ने जिला अस्पताल के लिए प्रसूता को रेफर कर दिया। पर, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में प्रसूता ने दम तोड़ दिया।
सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। कांस्टेबल विकास ने बताया कि महिला के शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि जुलाई माह में सरकारी चिकित्सालय में एनीमिक एवं विभिन्न कारणों से सात प्रसूताओं की मौत हो गई थी। इसके बाद राजस्थान सरकार ने जांच दल भी भेजे। पर, जांच दल की रिपोर्ट पर अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है।
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