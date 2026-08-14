Bhanwari Devi Update: लोहावट में फूटा जनता का गुस्सा, 5 किमी लंबा निकाला जुलूस, राष्ट्रपति-राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

Bhanwari Devi Update : जोधपुर के लोहावट थानातंर्गत जंभेश्वरनगर गांव में घर के बाहर सो रही महिला भंवरीदेवी की धारदार हथियार से हत्या और उसकी दो बेटियों पर जानलेवा हमले के मामले में 18 दिन बीत गए है। पर हत्याकांड का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। आज लोहावट की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। न्याय की मांग को लेकर लोहावट में पांच किलोमीटर से अधिक लम्बा जुलूस निकला गया। इस जुलूस में बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाएं शामिल हुए और अपना विरोध जताया। यह जुलूस उपखंड कार्यालय से स्टेट हाइवे, जाटावास चौराहा से होते निकला गया।