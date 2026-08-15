Jodhpur Accident: कार पलटने से भीलवाड़ा के उद्योगपति की पत्नी का निधन, व्यवसायी एम्स में भर्ती

जोधपुर। डांगियावास थाना क्षेत्र में जालेली फौजदार गांव के पास रिंग रोड पर गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अचानक सामने पशु आने से एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और कई बार पलटने के बाद रुक गई। हादसे में कार सवार भीलवाड़ा के उद्योगपति की पत्नी का निधन हो गया, जबकि व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक को भी चोटें आई हैं। घायल व्यवसायी का जोधपुर के एम्स अस्पताल में उपचार चल रहा है।