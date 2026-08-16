16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

टूटी दीवार से जोधपुर DRM ऑफिस में घुसीं कचरा बीनने वाली 3 महिलाएं, 6 घंटे में कॉपर केबल चोरी में गिरफ्तार

जोधपुर स्थित डीआरएम कार्यालय परिसर से रेलवे केबल चोरी के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटे में वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी के आरोप में तीन महिलाओं कांता (35), सीता (26) और गंगा (34), निवासी सांसी कॉलोनी, पांचबत्ती, रातानाडा को गिरफ्तार किया है।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Arvind Rao

Aug 16, 2026

jodhpur drm office copper cable theft case

आरपीएफ ने छह घंटे में किया केबल चोरी का खुलासा (पत्रिका फोटो)

DRM Office Jodhpur: जोधपुर डीआरएम कार्यालय परिसर से रेलवे केबल चोरी के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने महज छह घंटे में खुलासा करते हुए तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 500 मीटर कॉपर वायर समेत पूरी रेलवे संपत्ति बरामद कर ली गई। बरामद केबल की कीमत 51,205 रुपए बताई गई है। रेलवे टेलीकॉम के सीनियर सेक्शन इंजीनियर मनीष ने 13 अगस्त को आरपीएफ को रिपोर्ट दी थी कि डीआरएम कार्यालय के बरामदे में रखे 20 पेयर पीवीसी इंसुलेटेड केबल के दो बंडल चोरी हो गए। इसके बाद रेलवे संपत्ति चोरी का विशेष रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया गया।

मामले में आरपीएफ जयपुर के महानिरीक्षक सह-प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ज्योति कुमार सतीजा, मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नितिश शर्मा के निर्देशन तथा सहायक सुरक्षा आयुक्त मुकेश पंवार के पर्यवेक्षण में टीम गठित की गई। आरपीएफ पोस्ट जोधपुर के निरीक्षक लक्ष्मण गौड़ के नेतृत्व में टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए वारदात के छह के भीतर कांता को डिटेन कर लिया।

पूछताछ में हुआ खुलासा

पूछताछ के बाद शुक्रवार को सीता घंटे और गंगा को भी पकड़ लिया गया। कांता और सीता के घर से चोरी की गई पूरी केबल बरामद कर ली गई। आरोपी कांता (35), सीता (26) और गंगा (34), निवासी सांसी कॉलोनी, पांचबत्ती, रातानाडा अतिरिक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलवे जोधपुर महानगर के समक्ष पेश किया गया।

न्यायालय के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में उप निरीक्षक सिद्धार्थ सिंह, हेड कांस्टेबल प्रकाश चन्द्र, सहायक उप निरीक्षक अजीत खान, कांस्टेबल राजकुमार, कांस्टेबल विपिन कुमार और महिला कांस्टेबल प्रमोद कुमारी शामिल रहे। मामले की जांच निरीक्षक लक्ष्मण गौड़ कर रहे हैं।

निर्माण कार्य की टूटी दीवार से घुसीं

पूछताछ में सामने आया कि तीनों महिलाएं जोधपुर में कचरा बीनने का काम करती हैं। रेलवे परिसर में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान टूटी दीवार का फायदा उठाकर उन्होंने अंदर प्रवेश किया। गंगा बाहर निगरानी करती रही, जबकि कांता और सीता ने केबल चोरी की। आरपीएफ के अनुसार कांता पूर्व में भी रेलवे संपत्ति चोरी के मामले में पकड़ी जा चुकी है और उसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

जयपुर के सांगानेर में स्वीट्स कैटर्स पर छापा, 83 किलो एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नष्ट; घेवर का नमूना लिया

ये भी पढ़ें
jaipur sanganer sanskar sweet caterers raid

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2026 09:42 am

Published on:

16 Aug 2026 09:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / टूटी दीवार से जोधपुर DRM ऑफिस में घुसीं कचरा बीनने वाली 3 महिलाएं, 6 घंटे में कॉपर केबल चोरी में गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : भंवरी देवी की छोटी बेटी ने तुड़वाया 10 दिनों से जारी अनशन, न्याय मिलने तक जारी रहेगा धरना, जानें ‘हत्याकांड’ का लेटेस्ट अपडेट 

lohawat bhanwari devi vishnoi murder case sit probe fast hunger strike ends
जोधपुर

Jodhpur Weather Update : पूर्वी-पश्चिमी राजस्थान में फिर करवट ले सकता मौसम, अगस्त के अंतिम सप्ताह में बारिश का अनुमान

weather update rain forecast eastern western rajasthan august last week
जोधपुर

Jodhpur Accident: कार पलटने से भीलवाड़ा के उद्योगपति की पत्नी का निधन, व्यवसायी एम्स में भर्ती

jodhpur accident
जोधपुर

जोधपुर से अगवा 2 लड़कियों को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से मुक्त कराया, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती; 2 गिरफ्तार

jodhpur crime
जोधपुर

स्वतंत्रता दिवस पर विशेष -जयपुर के लिए सीमावर्ती गांवों में पानी आया, खेत लहलहाए, बच्चों के सपनों को पंख

Rajasthan
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.