टूटी दीवार से जोधपुर DRM ऑफिस में घुसीं कचरा बीनने वाली 3 महिलाएं, 6 घंटे में कॉपर केबल चोरी में गिरफ्तार

DRM Office Jodhpur: जोधपुर डीआरएम कार्यालय परिसर से रेलवे केबल चोरी के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने महज छह घंटे में खुलासा करते हुए तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 500 मीटर कॉपर वायर समेत पूरी रेलवे संपत्ति बरामद कर ली गई। बरामद केबल की कीमत 51,205 रुपए बताई गई है। रेलवे टेलीकॉम के सीनियर सेक्शन इंजीनियर मनीष ने 13 अगस्त को आरपीएफ को रिपोर्ट दी थी कि डीआरएम कार्यालय के बरामदे में रखे 20 पेयर पीवीसी इंसुलेटेड केबल के दो बंडल चोरी हो गए। इसके बाद रेलवे संपत्ति चोरी का विशेष रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया गया।