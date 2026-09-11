Hanumangarh : ‘वोट पहले ही पड़ चुका था’, नाराज मतदाता ने दर्ज कराई शिकायत, चुनाव अधिकारी ने दी टेंडर वोट की अनुमति

वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत से नगर पालिका का सफर तय करने के बाद गोलूवाला अब अपने पहले निकाय चुनाव के मुहाने पर है। शहर का दर्जा मिलने के बाद पहली बार होने जा रहे पालिका चुनाव को लेकर नागरिकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। गांव से शहर बनने की प्रक्रिया के बाद अब नागरिक अपने पहले नगर पालिका बोर्ड के गठन के लिए मतदान करेंगे। लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर लोगों में उत्सुकता के साथ-साथ चुनाव परिणाम को लेकर भी चर्चाओं का दौर तेज है। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। सुबह से शाम तक प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं के घर-घर पहुंचे और अपने पक्ष में मतदान की अपील की।