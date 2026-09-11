Rajasthan Nikay Chunav : पोलिंग बूथ के बाहर भिड़ गए दो प्रत्याशी- थप्पड़ जड़ने का आरोप, जानें कहां और क्यों हुआ बवाल?

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में निकाय चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान के दौरान शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दो प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच तीखी बहस के बाद हाथापाई हो गई। हनुमानगढ़ के सुरेशिया इलाके में बने मतदान केंद्र संख्या 129 और 130 पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान अचानक माहौल गरमा गया। एक प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी पर थप्पड़ मारने और ईंट से हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।