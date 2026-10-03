बीकानेर में गुमशुदगी के चौंकाने वाले आंकड़े: दो साल आठ माह में 1925 महिलाएं और युवतियां लापता

पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज गुमशुदगी के पीछे अलग-अलग परिस्थितियां सामने आती हैं। कुछ मामलों में युवक-युवती बिना बताए घर से चले जाते हैं, तो कुछ में पारिवारिक विवाद, प्रेम संबंध या विवाह को लेकर मतभेद कारण बनते हैं। महिलाओं की गुमशुदगी में भी परिस्थितियां अलग-अलग रहती हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, कुछ मामलों में महिलाएं और युवतियां प्रेम संबंध या किसी के बहकावे में आकर घर से चली जाती हैं। बाद में परिस्थितियां उनके लिए कठिन हो जाती हैं। ऐसे मामलों में वापस आने के बाद परिवार और सामाजिक रिश्तों के स्तर पर भी कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं। हालांकि गुमशुदगी के आंकड़ों का दूसरा पहलू यह भी है कि बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पुलिस तलाश के बाद वापस मिल जाती हैं। लेकिन जिनका पता नहीं चलता, उनके परिवारों के लिए इंतजार खत्म नहीं होता।