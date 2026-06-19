Sikar News: घने जंगलों में चप्पा-चप्पा छान रहीं टीमें, मासूम बेटे की एक झलक को तरस रही मां, इंतजार में डूबा परिवार

गौरतलब है कि मासूम भावेश अपने ननिहाल सीकर आया हुआ था और परिजनों के साथ निमोद गांव की पहाड़ी पर स्थित हिंगलाज माता मंदिर में दर्शन करने गया था। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन ने तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन सात दिन बीत जाने के बावजूद बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। आईजी के निर्देश पर पहाड़ी क्षेत्र में मेगा सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, जिसमें जिले के 10 थानों की पुलिस, वन विभाग और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। बुधवार को पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत स्वयं पहाड़ी पर पहुंचे और सर्च अभियान की समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए।