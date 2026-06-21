Pali ACB Action: 20 हजार की घूस लेते लेखा सहायक गिरफ्तार, कार्रवाई की भनक लगते ही बीसीएमओ फरार

Pali ACB Action : पाली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पाली में रविवार को कार्रवाई की है। एसीबी की पाली द्वितीय इकाई ने रोहट ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (BCMO) कार्यालय के लेखा सहायक (संविदाकर्मी) देवकीनंदन शर्मा को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में बीसीएमओ डॉक्टर हार्दिक राजपुरोहित की संलिप्तता भी सामने आई है। कार्रवाई की भनक लगते ही डॉक्टर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जोधपुर एसीबी की टीम ने फरार डॉक्टर के आवास पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया है।