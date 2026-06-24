पाली में आवारा कुत्ते बने मुसीबत, एक ही दिन में बच्चों समेत 15 लोगों को बनाया शिकार

शहर के अलग-अलग कॉलोनियों में कुत्तों ने मंगलवार को कुल 15 लोगों को काटा। जिसमें से 9 छोटे बच्चे है। इसके अलावा दो महिलाओं व चार पुरूषों पर कुत्तों ने हमला कर घायल कर दिया। अस्पताल में नए व पुराने मरीज मिलकर मंगलवार को कुल 34 लोगों का उपचार कर एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई गई। घटना के बाद कॉलोनियों आवारा श्वानों को लेकर दहशत से लोग घरों में कैद रहे। स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से कुत्तों के बधियाकरण जैसी कार्रवाई करने की मांग की है।