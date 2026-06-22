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Pali Road Accident: सड़क हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत, 3 महीने पहले ही हुई थी शादी, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Pali Road Accident: पाली जिले के रानी थाना क्षेत्र में खौड़-जवाली मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से पाली पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल महेंद्र मीणा की मौत हो गई। तीन महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

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पाली

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Arvind Rao

Jun 22, 2026

Pali Road Accident Police Constable Death

महेंद्र मीणा (पत्रिका फोटो)

Pali Road Accident Police Constable Death: पाली: राजस्थान के पाली जिले में एक दुखद सड़क हादसा सामने आया है। जिले के रानी थाना क्षेत्र के खौड़-जवाली मार्ग पर रविवार रात को एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में पाली पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल महेंद्र मीणा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रानी तहसील के आंकड़ावास गांव के रहने वाले महेंद्र मीणा (पुत्र पेमाराम मीणा) पाली पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। रविवार रात को वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पाली से अपने गांव आंकड़ावास लौट रहे थे।

बता दें कि जब वह खौड़-जवाली रास्ते पर पहुंचे, तो सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महेंद्र मीणा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हादसे की सूचना मिलते ही रानी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर बूसी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सोमेसर चौकी प्रभारी रमेश मीणा ने बताया कि सोमवार सुबह पुलिस ने अस्पताल में पोस्टमॉर्टम की कानूनी प्रक्रिया पूरी की और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन और उसके फरार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

तीन महीने पहले हुई थी शादी

इस सड़क हादसे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक महेंद्र मीणा साल 2021 में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे। अभी महज तीन महीने पहले ही उनका विवाह हुआ था। शादी की खुशियां अभी घर में पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थीं कि इस हादसे ने परिवार का चिराग बुझा दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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Published on:

22 Jun 2026 11:50 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali Road Accident: सड़क हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत, 3 महीने पहले ही हुई थी शादी, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

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