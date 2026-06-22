Pali Road Accident: सड़क हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत, 3 महीने पहले ही हुई थी शादी, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हादसे की सूचना मिलते ही रानी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर बूसी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सोमेसर चौकी प्रभारी रमेश मीणा ने बताया कि सोमवार सुबह पुलिस ने अस्पताल में पोस्टमॉर्टम की कानूनी प्रक्रिया पूरी की और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन और उसके फरार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।