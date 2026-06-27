Pali: उलझता जा रहा अकाउंटेंट राघवेन्द्र की मौत का मामला, अब जले रिकॉर्ड और 51 लाख रुपए ट्रांसफर की जांच कर रही पुलिस

Pali School Accountant Raghvendra Sharma Death Case: पाली शहर के प्राइवेट स्कूल में अकाउंटेंट 30 साल के राघवेन्द्र शर्मा के फंदे पर लटके मिलने के मामले में पुलिस शुक्रवार को भी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। परिजनों से लंबी समझाइश के बाद वे पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। इसके बाद मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने घटनास्थल का दोबारा मौका मुआयना कराया। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राघवेन्द्र के गले पर रस्सी के फंदे के स्पष्ट निशान मिले हैं, जिन्हें मौत का प्राथमिक कारण माना गया है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों और अन्य पहलुओं की पुष्टि के लिए विसरा सुरक्षित रखकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।