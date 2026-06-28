शादी में नाचने के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, राजस्थान में पहले भी सामने आ चुके ऐसे कई मामले

माधोपुर के मानटाउन थाना क्षेत्र के सीमेंट फैक्ट्री इलाके में भी इसी साल मार्च महीने में ऐसा ही मामला सामने आया था। जहां बारात में डीजे पर नाचने की बात पर विवाद हुआ और एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। मृतक विशाल कोटा में डीजे का काम करता था और 2017 में उसकी शादी हुई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। पिछले साल बूंदी जिले के लक्ष्मीपुरा गांव में भी एक शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद में खुशीराम नाम के युवक की चाकू घोपकर हत्या कर दी गई थी। हनुमानगढ़ में भी फरवरी 2024 में ऐसा मामला सामने आय था। जहां शादी समारोह के दौरान मुखराम से कुछ लोगों को झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के चलते आरोपियों ने दो महीने बाद युवक की हत्या कर दी थी।