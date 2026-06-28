28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

शादी में नाचने के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, राजस्थान में पहले भी सामने आ चुके ऐसे कई मामले

राजस्थान के पाली जिले में शादी समारोह के दौरान एक युवक की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। प्रदेश में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके है।
2 min read
Google source verification

पाली

image

Anil Prajapat

Jun 28, 2026

Ankit Valmiki

अंकित वाल्मीकि। ​पत्रिका फाइल फोटो

पाली। राजस्थान के पाली जिले में शादी समारोह के दौरान एक युवक की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। प्रदेश में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके है। लेकिन, पाली जिले के खारिया सोढ़ा गांव में जब शुक्रवार रात को एक शादी समारोह में बिंदोली के दौरान युवक के नाचने पर शादी में आए दूसरे मेहमानों से उसका विवाद हुआ तो नाचने वाले युवक की लोगों ने बेरहमी से पिटाई की। उसे अस्पताल ले जाने लगे तो कुछ लोग गाड़ी में जाने नहीं दिया। इस पर ग्रामीणों ने एम्बुलेंस बुलाई तथा घायल युवक को सोजत के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची तथा मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया।

थानाधिकारी कमला लौहार ने बताया कि पीपाड़ निवासी अंकित वाल्मीकि 22 अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने खारिया सोढ़ा गांव आया था। रात में डीजे पर नाचने की बात पर विवाद हुआ। शादी में आए मेहमानों के एक गुट के लोगों ने उससे मारपीट की। जिससे अंकित घायल हो कर जमीन पर गिर गया। बाद में उसे अस्पताल ले जाने लगे तो आरोपियों ने कार काे घेर लिया तथा कार पर डंडे बरसाए। करीब एक घंटे तक कार को रोका रखा।

ग्रामीणाों की दखल के बाद एंबुलेंस आई

पुलिस ने बताया कि दूसरे रिश्तेदारों व ग्रामीणों की दखल के बाद एंबुलेंस बुलाई और अंकित को सोजत अस्पताल ले जाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस उपअधीक्षक रतनाराम देवासी मौके पर पहुंचे। अंकित के परिजनों ने सोजत निवासी मदनलाल वाल्मीकि सहित दस जनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया तथा मृतक पेशे से टैक्सी ड्राइवर था। उसकी शादी दो साल पहले हुई थी।

पहले भी सामने आ चुके ऐसे मामले

माधोपुर के मानटाउन थाना क्षेत्र के सीमेंट फैक्ट्री इलाके में भी इसी साल मार्च महीने में ऐसा ही मामला सामने आया था। जहां बारात में डीजे पर नाचने की बात पर विवाद हुआ और एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। मृतक विशाल कोटा में डीजे का काम करता था और 2017 में उसकी शादी हुई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। पिछले साल बूंदी जिले के लक्ष्मीपुरा गांव में भी एक शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद में खुशीराम नाम के युवक की चाकू घोपकर हत्या कर दी गई थी। हनुमानगढ़ में भी फरवरी 2024 में ऐसा मामला सामने आय था। जहां शादी समारोह के दौरान मुखराम से कुछ लोगों को झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के चलते आरोपियों ने दो महीने बाद युवक की हत्या कर दी थी।

अलवर में रह रही डांसर ज्योति का शव फंदे से लटका मिला, सिर पर चोट के निशान; 12 साल पहले रफीक खान से की थी लव मैरिज

ये भी पढ़ें
Dancer Jyoti Kaur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Jun 2026 10:59 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / शादी में नाचने के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, राजस्थान में पहले भी सामने आ चुके ऐसे कई मामले

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: बहन की शादी की खुशियां मातम में बदलीं, सड़क हादसे में दो भाइयों की मौत, घर में पसरा मातम

Pali Road Accident
पाली

Pali: उलझता जा रहा अकाउंटेंट राघवेन्द्र की मौत का मामला, अब जले रिकॉर्ड और 51 लाख रुपए ट्रांसफर की जांच कर रही पुलिस

Pali Raghvendra Sharma Death
पाली

राघवेंद्र शर्मा मौत मामला: मां बोलीं- कहता था बताऊंगा तो आप परेशान होंगे, बिलखती पत्नी ने कहा- वे अजीब से डर में थे

Pali Raghavendra Sharma Death Case
पाली

राघवेंद्र शर्मा मौत मामला: 16 पन्नों के सुसाइड नोट में छिपा है क्या सच? DVR और रिकॉर्ड रूम में लगी आग से गहराया रहस्य

Pali Raghavendra Sharma Death Case
पाली

Pali: 4 बहनों का इकलौता भाई और 2 मासूमों का पिता स्कूल में फंदे से लटका मिला, घटना के वक्त रिकॉर्ड रूम में लगी थी आग

Pali School Accountant Suicide
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.