Pali News: डॉक्टर की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

पाली। शहर के बांगड़ अस्पताल स्थित ओपीडी में मंगलवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हड्डी रोग विशेषज्ञ के कक्ष में चिकित्सक की कुर्सी पर एक सांप फन फैलाकर बैठा दिखाई दिया। घटना सुबह करीब 9:30 बजे की है। उस समय अस्पताल के ओपीडी कक्ष संख्या 120 के बाहर बड़ी संख्या में मरीज हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. कैलाश परिहार के आने का इंतजार कर रहे थे।