चंबल नदी में दूसरे दिन भी चला सर्च ऑपरेशन, नहीं मिला लापता बहनों का सुराग, राजस्थान से MP तक जांच में जुटी पुलिस

संदिग्ध आरोपितों से पूछताछ में मालूम हुआ कि दो बहनों को नए ब्रिज पर रात में कटी हुई जालियां से धकेलना बताया जा रहा है। पुलिस ने इसी आधार पर एसडीआरएफ टीम की मदद से चंबल नदी में कई किलोमीटर तक सर्च किया, लेकिन फिलहाल कोई साक्ष्य हाथ नहीं लगा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सर्च अभियान रविवार को भी जारी रहेगा। वहीं उक्त घटनाक्रम को लेकर किशोरियों के मामा की ओर से सदर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। हालांकि संदिग्ध आरोपितों की शनिवार तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी।