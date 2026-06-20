राजस्थान: 9 साल के बेटे के अंतिम संस्कार में बेसुध होकर गिरे पिता, रोती रही घायल मां, गुजरात बस हादसे में हुई थी मौत

इधर घायल मां पायल को भी एम्बुलेंस से घर लाया ताकि वह अपने बेटे के अंतिम दर्शन कर सके। स्ट्रेचर पर लेटी पायल ने जैसे ही बेटे का शव देखा, वह फूट-फूटकर रोने लगी। घर में मौजूद परिजन और रिश्तेदार भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। धार्मिक रीति-रिवाजों के बाद प्रीत की शवयात्रा निकाली गई। इसमें आसपास के गांवों से आए समाजजन और सर्वसमाज के लोग शामिल हुए। टामटिया मोक्षधाम में गमगीन माहौल के बीच बालक का अंतिम संस्कार हुआ।