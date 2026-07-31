Ground Report: हयान की मौत के 30 घंटे बाद भी नहीं सुधरे हालात, सड़कों पर दिखी स्कूली वाहनों की लापरवाही

1. कलक्ट्रेट चौराहा से प्रताप सर्किल सड़क पंर दोपहर में वैन नंबर आरजे 03, पीए 4228 बच्चों को छोड़कर जा रही थी, जिसकी कमानी टूटी हुई थी। इस संबंध में चालक से पूछा तो कोई जवाब नहीं दे पाया।

2. प्रताप सर्किल से हाऊसिंग बोर्ड की ओर जा रही एक टैम्पो ट्रेवलर संख्या आरजे03, पीए 8214 में कम उम्र की बच्ची ड्राइवर सीट के पास बैठी मिली, जबकि पीछे की कई सीटें खाली पड़ी थी।

3. प्रताप सर्किल से डूंगरपुर जाने वाले लिंक रोड पर एक ऑटो बच्चों को लेकर तेज स्पीड में दौड़ता नजर आया। ऑटो के पीछे की नंबर प्लेट भी छिपी हुई थी। तेज भागने के चक्कर में यह ऑटो गलत साइड से ट्रक को ओवरटेक करते नजर आया। ऑटो में छात्राएं पैर लटकाकर बैठी थीं।