जैसलमेर: ट्रांसमिशन लाइन के पोल से लटका मिला JSW कर्मी का शव, पत्नी ने बताया- मानसिक तनाव से जूझ रहे थे

पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को फतेहगढ़ अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। वहां चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा पोस्टमॉर्टम किए जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों की सहमति और उपस्थिति में सांगड़ थाना पुलिस, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल फतेहगढ़ की टीम के सहयोग से मृतक का फतेहगढ़ स्थित श्मशान घाट में पूर्ण हिंदू रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है।