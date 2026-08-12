12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अजमेर

दिलीप सिंह हत्याकांड में तीन माह बाद भी गिरफ्तारी नहीं, थाने में प्रदर्शन

अजमेर

image

Newsdesk

Aug 12, 2026

Rajasthan

चौथकाबरवाड़ा. कस्बे में करीब तीन माह पहले हुए दिलीप सिंह सोलंकी हत्याकांड में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार और ग्रामीणों में नाराजगी है। कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण चौथ का बरवाड़ा थाने पहुंचे और प्रदर्शन किया। ग्रामीण थाने में धरने पर बैठ गए तथा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार, करीब तीन माह पूर्व दिलीप सिंह के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद समाज व ग्रामीणों की ओर से प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने से नाराजगी बढ़ती गई।प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया। साथ ही चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप सिंह खजूरी ने बताया कि थाना प्रभारी के उच्च न्यायालय में होने के कारण उनसे फोन पर वार्ता हुई। थाना प्रभारी ने समाज के कुछ लोगों को दो दिन बाद वार्ता के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक व पुलिस महानिरीक्षक से मुलाकात कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में करणी सेना संभाग अध्यक्ष गोपाल सिंह, नगर अध्यक्ष आदित्य सिंह, प्रधान संपत पहाड़िया, बनवीर सिंह राजावत, श्याम सिंह हाड़ा, महेंद्र सिंह, राजू जादौन, कमलेश पहाड़िया, चेतन परिहार, विजय गुर्जर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2026 06:01 am

Published on:

12 Aug 2026 06:01 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / दिलीप सिंह हत्याकांड में तीन माह बाद भी गिरफ्तारी नहीं, थाने में प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

11 ट्रैक्टरों के साथ निकली घास भैरु की सवारी, बारिश के लिए की प्रार्थना

Rajasthan
अजमेर

पोषण व कौशल प्रशिक्षण की दी जानकारी

Rajasthan
अजमेर

निरीक्षण में एसडीएम की सख्ती, समय से पहले स्कूल छोड़ने पर जताई नाराजगी

Rajasthan
अजमेर

तिरंगा रैली में गूंजे देशभक्ति के नारे, पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत

Rajasthan
अजमेर

पांच साल से बदहाल हलकारा की झोपड़ी से मांदल गांव मार्ग

Rajasthan
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.