‘राजस्थान में नमूनों की सरकार चल रही है’, महिलाओं की मौत पर बीकानेर में जूली-डोटासरा का तीखा हमला, पूछा- जिम्मेदार कौन?

गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा, भाजपा की गूंगी, बहरी और पर्ची वाली सरकार ने राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था को 'मौत का तंत्र' बना दिया है। कोटा, जोधपुर, नागौर और बीकानेर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, नकली दवाइयां और घोर लापरवाही के कारण महिलाएं जान गंवा रही हैं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जवाब देने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री महिलाओं के सम्मान पर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जो सत्ता के अहंकार को दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी, बहाने नहीं जवाबदेही चाहिए कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है?