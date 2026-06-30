नाले में उगे पेड़, 15-20 फीट ऊंचे पीपल के पेड़ों से खतरे में मकानों की नींव

मानसून की पहली दस्तक ने जहां शहरवासियों को राहत का एहसास कराया है, वहीं गंगाशहर के छोटा राणीसर बास क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। क्षेत्र से गुजर रहे गंदे नाले में वर्षों से उगे दर्जनों पीपल के विशाल पेड़ अब स्थानीय लोगों के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। नाले की नियमित सफाई और रखरखाव नहीं होने से बारिश के दौरान जलभराव, बिजली बाधित होने और मकानों को नुकसान पहुंचने की आशंका गहरा गई है। स्थानीय दुकानदार जेठमल गहलोत ने बताया कि करीब तीन दशक पहले नाले के दोनों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया गया था, लेकिन उसके बाद नियमित सफाई और देखभाल नहीं होने से स्थिति लगातार बिगड़ती गई। शीतला गेट, वाल्मीकि बस्ती, आचार्य घाटी और गोस्वामी मोहल्ले का गंदा पानी इसी नाले से होकर गुजरता है। नाले में उगे पीपल के पौधे अब 15 से 20 फीट ऊंचे पेड़ों का रूप ले चुके हैं।