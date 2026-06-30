Bikaner News: श्रीडूंगरगढ़ में पारिवारिक कलह में मां ने मासूम बेटी संग डिग्गी में लगाई छलांग, दोनों की मौत

Bikaner Mother-Daughter Death: श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर): राजस्थान के बीकानेर जिले में श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के जालबसर गांव से एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां मंगलवार को एक खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से 36 वर्षीय विवाहिता और उसकी 6 साल की मासूम बेटी की मौत हो गई। वहीं, ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से एक 8 वर्षीय बालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।