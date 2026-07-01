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बीकानेर

Bikaner: पुलिस निरीक्षक श्रवण बिश्नोई ने की आत्महत्या, कुछ दिन पहले ही हुआ था तबादला

Bikaner News: बीकानेर में पुलिस निरीक्षक श्रवण बिश्नोई ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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बीकानेर

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Rakesh Mishra

Jul 01, 2026

Police Inspector Shravan Bishnoi Suicide Case

एआई तस्वीर

बीकानेर। शहर से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस निरीक्षक श्रवण बिश्नोई ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक स्तर पर घटना के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामले में विस्तृत जानकारी और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस निरीक्षक श्रवण बिश्नोई का पिछले दिनों ही एसीबी से सीआईडी में तबादला हुआ था। बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ समय से व्यक्तिगत कारणों के चलते परेशान थे।

नोट- खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

01 Jul 2026 03:33 pm

Published on:

01 Jul 2026 03:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner: पुलिस निरीक्षक श्रवण बिश्नोई ने की आत्महत्या, कुछ दिन पहले ही हुआ था तबादला

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