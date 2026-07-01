Bikaner: पुलिस निरीक्षक श्रवण बिश्नोई ने की आत्महत्या, कुछ दिन पहले ही हुआ था तबादला

आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक स्तर पर घटना के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामले में विस्तृत जानकारी और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस निरीक्षक श्रवण बिश्नोई का पिछले दिनों ही एसीबी से सीआईडी में तबादला हुआ था। बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ समय से व्यक्तिगत कारणों के चलते परेशान थे।