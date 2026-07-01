मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव: 4 जुलाई को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय सभागार में होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम

इनको प्रदान किया जाएगा नियक्ति पत्र

जिला कलक्टर ने बताया कि समारोह के दौरान माध्यमिक शिक्षा के 50 व्याख्याता, 63 वरिष्ठ अध्यापक, पंचायत राज के 28 ग्राम विकास अधिकारी, 1490 सहायक कर्मचारी, 44 टेक्नीशियन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 4 छात्रावास अधीक्षक, सहकारिता विभाग के 6 निरीक्षक ग्रेड-द्वितीय, कृषि विभाग के 2 कनिष्ठ अभियंता और 2 कृषि अधिकारी, काॅलेज शिक्षा के 3 एसिसटेंट प्रोफेसर, पुलिस विभाग के 8 कांस्टेबल, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के 4 प्रोग्रामर को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर होने वाले इस कार्यक्रम का सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर तक सीधा प्रसारण किया जाएगा।