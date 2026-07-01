1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव: 4 जुलाई को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय सभागार में होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम

जिला कलक्टर निशान्त जैन ने बुधवार को इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय रहते कर ली जाएं।
less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Jul 01, 2026

तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक

तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम 4 जुलाई को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित होगा। इस दौरान विभिन्न विभागों के नवचयनित 1726 युवाओं को मुख्यमंत्री का बधाई संदेश, स्वागत किट और नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। जिला कलक्टर निशान्त जैन ने बुधवार को इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय रहते कर ली जाएं। उन्होंने समारोह के लिए जनप्रतिनिधियों एवं सभी प्रतिभागियों को आमंत्रित करने, बैठक, माइक, प्रस्तावित मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम, प्रचार-प्रसार सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

इनको प्रदान किया जाएगा नियक्ति पत्र
जिला कलक्टर ने बताया कि समारोह के दौरान माध्यमिक शिक्षा के 50 व्याख्याता, 63 वरिष्ठ अध्यापक, पंचायत राज के 28 ग्राम विकास अधिकारी, 1490 सहायक कर्मचारी, 44 टेक्नीशियन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 4 छात्रावास अधीक्षक, सहकारिता विभाग के 6 निरीक्षक ग्रेड-द्वितीय, कृषि विभाग के 2 कनिष्ठ अभियंता और 2 कृषि अधिकारी, काॅलेज शिक्षा के 3 एसिसटेंट प्रोफेसर, पुलिस विभाग के 8 कांस्टेबल, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के 4 प्रोग्रामर को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर होने वाले इस कार्यक्रम का सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर तक सीधा प्रसारण किया जाएगा।

ये रहे उपस्थित
इस दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलजा पांडे, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) उम्मेद सिंह रतनू, एडीएम सिटी रीना, उपखण्ड अधिकारी महिमा कसाना, प्रशिक्षु आइएएस मनु गर्ग, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डाॅ. महेन्द्र शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी किशन दान चारण, समसा के एडीपीसी कृष्ण कुमार बिश्नोई आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jul 2026 07:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव: 4 जुलाई को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय सभागार में होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नहरबंदी खत्म, फिर भी पीबीएम में नहीं बुझी प्यास, संकट पर कलक्टर से लगाई गुहार

पीबीएम अस्पताल
बीकानेर

Bikaner: पुलिस निरीक्षक श्रवण बिश्नोई की संदिग्ध मौत, कुछ समय पहले ही हुआ था तबादला

Police Inspector Shravan Bishnoi Suicide Case
बीकानेर

Bikaner News: श्रीडूंगरगढ़ में पारिवारिक कलह में मां ने मासूम बेटी संग डिग्गी में लगाई छलांग, दोनों की मौत

Bikaner News
बीकानेर

15 दिन में बदलनी होगी बस स्टैंड की तस्वीर, कलक्टर ने तय की डेडलाइन

बीकानेर केन्द्रीय रोडवेज बस स्टैंड का औचक निरीक्षण करने पहुंचे जिला कलक्टर निशांत जैन।
बीकानेर

भीलवाड़ा-उदयपुर के लिए सीधी बसें, जोधपुर एसी सेवा का समय बदला

रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ी बसें।
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.