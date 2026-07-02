टेंडर पूरे, लेकिन काम ठप… वर्क ऑर्डर के इंतजार में अटकी सड़क मरम्मत

शहर में सड़क मरम्मत, पेचवर्क, नाली क्रॉस और सीवर मरम्मत जैसे जरूरी कार्य टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद शुरू नहीं हो सके हैं। नगर निगम ने करीब तीन सप्ताह पहले एआरसी (रेट कॉन्ट्रैक्ट) के तहत टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली, लेकिन अब तक संबंधित फर्मों को वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए गए हैं। नतीजा यह है कि मुख्य मार्गों से लेकर गली-मोहल्लों तक गड्ढों और टूटे नाली क्रॉस की समस्या जस की तस बनी हुई है। मानसून की दस्तक के बीच यह देरी शहरवासियों की परेशानी और बढ़ा सकती है। गौरतलब है कि बरसात शुरू होने से पहले सड़क मरम्मत और पैचवर्क के लिए यह सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, लेकिन निगम की सुस्ती के कारण काम शुरू ही नहीं हो पाया। यदि मानसून सक्रिय हो गया, तो बारिश और गीली सड़कों का हवाला देकर मरम्मत कार्य फिर टाले जाने की आशंका है। इसका सीधा असर शहर की यातायात व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा पर पड़ेगा।