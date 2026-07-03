शाला दर्पण पोर्टल पर सभी शिक्षकों तथा कार्मिकों का विवरण होगा सत्यापित

राजस्थान शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं कार्मिकों के सेवा रिकॉर्ड को पूरी तरह प्रमाणिक बनाने की कवायद शुरू कर दी है। अब शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज प्रत्येक शिक्षक और कार्मिक की जानकारी का दो चरणों में सत्यापन अनिवार्य होगा। पहले संबंधित कार्मिक स्वयं अपने विवरण की पुष्टि कर उसे लॉक करेंगे, इसके बाद अधिकारी सेवा पुस्तिका से मिलान कर अंतिम सत्यापन करेंगे। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी शिक्षक और कार्मिक शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ लॉगिन में उपलब्ध स्टाफ प्रोफाइल (प्रपत्र-10) में दर्ज सूचनाओं का सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली के आधार पर सत्यापन करेंगे। सभी कार्मिकों को 10 जुलाई तक अपनी प्रोफाइल सत्यापित कर लॉक करनी होगी। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों एवं कार्मिकों का सत्यापन संबंधित पीईईओ/यूसीईओ तथा माध्यमिक शिक्षा के कार्मिकों का सत्यापन संबंधित संस्था प्रधान अपने लॉगिन से 15 जुलाई तक करेंगे।