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Bikaner Road Accident: ओवरस्पीड SUV हवा में 10 फीट उछली, कार सवार दो लोगों की मौत

SUV Crash bikaner: बीकानेर शहर के उदासर फांटा स्थित सागर रोड पर शुक्रवार देररात तेज रफ्तार एक एसयूवी कार बेकाबू होकर भीषण हादसे का शिकार हो गई। एसयूवी कार हवा में करीब 10 फीट उछल गई और उसके परखच्चे उड़ गए। एयरबैग खुलने के बावजूद कार सवार दो लोगों की मौत हो गई है।
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बीकानेर

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Anand Prakash Yadav

Jul 04, 2026

SUV Crash bikaner

बीकानेर में हादसे की शिकार एसयूवी कार, पत्रिका फोटो

SUV Crash Bikaner: बीकानेर शहर के उदासर फांटा स्थित सागर रोड पर शुक्रवार देररात तेज रफ्तार एक एसयूवी कार बेकाबू होकर भीषण हादसे का शिकार हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एसयूवी कार ने पहले स्कूटी सवार दो जनों को टक्कर मारी। इसके बाद कार करीब 500 से 600 फीट तक अनियंत्रित होकर लहराती हुई आगे बढ़ी और रास्ते में एक गाय को चपेट में लेने के बाद बिजली का पोल तोड़ दिया।
इसके बाद कार दो दुकानों के सामने से गुजरते हुए एक होटल के बाहर खड़ी दूसरी कार से टकरा कर रूक गई, टक्कर इतनी भीषण थी कि एसयूवी कार हवा में करीब 10 फीट उछल गई और उसके परखच्चे उड़ गए। एयरबैग खुलने के बावजूद कार सवार दो लोगों की मौत हो गई है।

एयरबैग खुले लेकिन नहीं बची जान

मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बीकानेर शहर के उदासर फांटा स्थित सागर रोड प एसयूवी कार में सवार दोनों युवक आगे का शीशा तोड़कर बाहर जा गिरे। इनमें से एक की मौके पर ही मौत होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि दूसरे ने भी अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। दोनों मृतकों की मौके पर पहचान भी नहीं हो सकी है। कार के एयरबैग खुलने के बावजूद दोनों युवकों की मौत गंभीर चोटें लगने से हुई है। पुलिस को वाहन से एक आधार कार्ड मिला है, जिसमें इंद्रा कॉलोनी स्थित मस्जिद के पास का पता अंकित है। हादसे में स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में स्कूटी सवार को भी गंभीर चोटें आई जिसे तत्काल निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी हैं।

शवों की शिनाख्त के प्रयास

सूचना मिलते ही पुलिस व एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर क्षतिग्रस्त बिजली पोल को हटवाया और विद्युत आपूर्ति बहाल करवाई। मौके पर खिदमतगार खादिम सोसायटी एवं असहाय सेवा संस्थान के पदाधिकारी भी पहुंचे और राहत कार्य में सहयोग किया। प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण एसयूवी कार की तेज रफ्तार माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

देर रात हादसा होने से जनहानि कम

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया देर रात सड़क पर लोगों की आवाजाही कम थी,जिस कारण से बड़ी जनहानि टल गई। अन्यथा जिस रफ्तार से एसयूवी कार सड़क पर दौड़ती नजर आई उससे इससे भी बड़ी जनहानि होने सकती थी।​ फिलहाल पुलिस ने एसयूवी में सवार दोनों युवकों के शव मोर्चरी में रखवाए हैं और उनके परिजनों की तलाश शुरू कर दी है।

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Published on:

04 Jul 2026 09:20 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner Road Accident: ओवरस्पीड SUV हवा में 10 फीट उछली, कार सवार दो लोगों की मौत

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