Bikaner Road Accident: ओवरस्पीड SUV हवा में 10 फीट उछली, कार सवार दो लोगों की मौत

मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बीकानेर शहर के उदासर फांटा स्थित सागर रोड प एसयूवी कार में सवार दोनों युवक आगे का शीशा तोड़कर बाहर जा गिरे। इनमें से एक की मौके पर ही मौत होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि दूसरे ने भी अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। दोनों मृतकों की मौके पर पहचान भी नहीं हो सकी है। कार के एयरबैग खुलने के बावजूद दोनों युवकों की मौत गंभीर चोटें लगने से हुई है। पुलिस को वाहन से एक आधार कार्ड मिला है, जिसमें इंद्रा कॉलोनी स्थित मस्जिद के पास का पता अंकित है। हादसे में स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में स्कूटी सवार को भी गंभीर चोटें आई जिसे तत्काल निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी हैं।