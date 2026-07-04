बदलेगी डोर-टू-डोर कलेक्शन व्यवस्था, कचरा गाड़ी आने से पहले मोबाइल पर आएगा अलर्ट

बीकानेर में घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था अब पूरी तरह नई तकनीक और जवाबदेही के साथ संचालित होगी। नगर निगम ने तीन साल के लिए 89 करोड़ रुपए का नया टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि कचरा गाड़ी घर तक पहुंचने से पहले संबंधित परिवार के मोबाइल पर संदेश भेजा जाएगा गाड़ी आ रही है। साथ ही ठेकेदार को भुगतान कचरे के वजन के बजाय हर घर तक पहुंच और कार्य प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। नए टेंडर में निगम का फोकस अधिक से अधिक हाउसहोल्ड कवरेज पर रहेगा। यानी ऑटो टिपर प्रत्येक घर तक पहुंचे और वहीं से कचरा एकत्र करे। इसी आधार पर एजेंसी के काम का मूल्यांकन और भुगतान किया जाएगा।