उदयपुर एयरपोर्ट पहली बार टॉप-10 से बाहर, देश में 12वें स्थान पर फिसला

विशेषज्ञों का मानना है रैंकिंग में गिरावट के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों में उदयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। डेस्टिनेशन वेडिंग, पर्यटन सीजन, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों और नई उड़ानों के कारण एयरपोर्ट पर परिचालन दबाव बढ़ा है। दूसरी ओर, 887 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल के निर्माण के कारण कई सुविधाओं का अस्थायी पुनर्विन्यास किया गया है। हालांकि सेवा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन लगातार निगरानी और सुधार के प्रयास कर रहा है।