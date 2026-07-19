उदयपुर : रील्स और प्री-वेडिंग शूट से दुनिया में छाई रायता हिल्स पर अब 30 हजार पौधों से छाएगी हरियाली

उदयपुर शहर से करीब 20 किमी दूर स्थित रायता पिछले कुछ वर्षों में तेजी से पर्यटकों की पसंद बना है। बारिश के दिनों में यहां की पहाड़ियां हरे रंग की चादर ओढ़ लेती हैं। बादल पहाड़ियों को अपनी आगोश में ले लेते हैं और आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक झरने बहने लगते हैं। प्रकृति के बीच आदिवासी परिवारों के पारंपरिक झोपड़े, पहाड़ी रास्ते और हरियाली रायता को अलग पहचान देते हैं। एडवेंचर करने वालों के लिए भी यह क्षेत्र आकर्षण का केंद्र बन चुका है। मानसून के दौरान पर्यटक रायता की प्राकृतिक खूबसूरती देखकर पहाड़ी राज्यों के पर्यटन स्थलों को भी भूल जाते हैं। प्री-वेडिंग शूट और सोशल मीडिया रील्स ने रायता हिल्स की तस्वीरें देश-दुनिया तक पहुंचाई हैं। अब प्रस्तावित पौधरोपण के बाद यह पूरा क्षेत्र और अधिक हरित और आकर्षक नजर आएगा।