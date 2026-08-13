हरियाली अमावस्या पर मेहंदी प्रतियोगिता

आमेट. हरियाली अमावस्या पर एक्सीलेंट अकादमी माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थियों के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने हाथों पर आकर्षक मेहंदी की डिजाइनों को उकेरा। मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम साक्षी मेवाड़ा, द्वितीय नव्या सोनी एवं तृतीय पूनम रेगर रही । प्रतियोगिता के निर्णायक सविता राव एवं सेजल जैन थीं। अध्यक्षता प्रधानाचार्य नीलम मेवाड़ा ने की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त शिक्षक निर्मला पवार, मनभर कंवर ,चेष्टा सेन, रुक्मण माली, पूजा खटीक , प्रजीता बाबूराज आदि का सहयोग रहा।