jaisalmer: स्वर्णनगरी में झमाझम बारिश से तरबतर हुई सडक़ें, मौसम हुआ खुशनुमा

जैसलमेर. विदाई ले रहे मानसून के बादलों ने शुक्रवार को जैसलमेर शहर को चंद मिनटों में पूरी तरह से भिगो दिया। इसके अलावा जिले के पोकरण और मोहनगढ़ में भी बरसात होने से लोगों के चेहरे खिल गए। हालांकि बरसात के थमने के बाद आसमान साफ हो गया और धूप निकल आई। इससे पहले दोपहर में करीब 12.30 बजे तेज गति की अंधडऩुमा हवाओं का दौर शुरू हुआ। लगभग आधे घंटे बाद बारिश की झड़ी लग गई, जो कुछ ही देर में तेज हो गई। बारिश का दौर करीब 15 मिनट तक चला, जिससे सडक़ों व गलियों पर पानी बहने लगा। हवा के थम जाने से अच्छी बारिश की उम्मीद बंधी थी, जो पूरी नहीं हो पाई। करीब 15 मिनट बाद बारिश पूरी तरह से रुक गई और आसमान में सूरज के निकल आने से गर्मी चमक गई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 36.0 व न्यूनतम 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।