jaisalmer: भाजपा के डांगरा और कांग्रेस के पुरोहित में होगा सभापति पद का मुकाबला

जैसलमेर नगरपरिषद का चुनाव अब अंतिम चरण में है। पार्षदों के निर्वाचन के बाद सबकी निगाहें सभापति पद पर है। 45 सदस्यों वाले बोर्ड में 25 सीटें जीत कर बहुमत हासिल कर चुकी भाजपा ने इस पद के उम्मीदवार के तौर पर उद्योगपति विजय डांगरा पर दांव लगाया है। राजनीति में नए नवेले डांगरा के सामने कांग्रेस ने वार्ड संख्या 33 में पराजित हो चुके निर्मल पुरोहित पर भरोसा जताया है। पुरोहित ने हाइब्रिड पद्धति के तहत सभापति पद के लिए गत बुधवार को नामांकन दाखिल किया था। कांग्रेस ने उनके नाम पर मोहर लगाई। गौरतलब है कि कांग्रेस की तरफ से पूर्व सभापति अशोक सिंह तंवर और भाजपा की ओर से अरुण पुरोहित ने भी नामांकन किया था। बताया जाता है कि तंवर ने अपना नाम वापस ले लिया है और संभवत: शुक्रवार को अरुण पुरोहित भी अपना नाम वापस ले लेंगे। इस तरह से सभापति पद के लिए आगामी 21 सितम्बर को होने वाले चुनाव में विजय डांगरा व निर्मल पुरोहित के बीच में सीधा संघर्ष होगा। गुरुवार को नामांकन पत्रों की संवीक्षा के दौरान रिटर्निंग अधिकारी की ओर से पार्टियों के सिम्बल का खुलासा किया गया। जिसके बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।