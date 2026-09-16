jaisalmer: भाजपा और कांग्रेस की ओर से 2-2 नामांकन, उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस बरकरार

वर्ष 2019 में हुए गत जैसलमेर नगरपरिषद चुनाव के बाद में सभापति के चुनाव में भारी उलटफेर हुआ था। उस समय कांग्रेस की तरफ पार्षद बने हरिवल्लभ कल्ला ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय सभापति का चुनाव लड़ा और बाजी मार ले गए थे। हालांकि बाद में वह तुरंत कांग्रेस में शामिल हो गए। उस चुनाव में दोनों पार्टियों में व्यापक स्तर पर मतों का बिखराव हुआ था। संभवत: यही कारण है कि दोनों पार्टियों विशेषकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त भाजपा ने इस बार फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। पार्टी ने किसी भी तरह की बगावत या मतों के बिखराव की स्थिति नहीं आने देने के लिए सभापति की टिकट को गोपनीय बनाए रखा है। पार्टी के सभी निर्वाचित पार्षद निरंतर बाड़ेबंदी में रखे हुए हैं। बहुमत से दूर रह गई कांग्रेस भी मुकाबले को रोचक बनाने में पूरा जोर लगा रही है।