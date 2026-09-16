jaisalmer: कांग्रेस ने कल्पना रंगा तो भाजपा ने विमला गांधी को बनाया उम्मीदवार

भाजपा की ओर से वार्ड संख्या- 8 से निर्वाचित विमला गांधी पत्नी जुगलकिशोर गांधी को अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया है। वह पांचवीं उत्तीर्ण व साक्षर है। स्वयं गृहणी है और पति के व्यापार में सहयोग करती है। इन पर भी कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है। राजनीति में उनके परिवार का यह पहला अनुभव है। विमला स्वयं या परिवार के किसी सदस्य ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है और पार्टी में भी कोई दायित्व नहीं है। सम्पत्ति की बात करें तो विमला गांधी के स्वयं के पास 77 लाख 30 हजार 432 की नकदी, आभूषण व वाहन है। जबकि पति जुगलकिशोर गांधी के पास 62 लाख 71 हजार 344 की नकदी, आभूषण व वाहन है। भूमि-भवन में स्वयं के पास 26 लाख 60 हजार 600 रुपए और पति के पास 4 करोड़ 49 लाख की सम्पत्ति है।