जैसलमेर में भाजपा का दबदबा, पोकरण में कांग्रेस ने बढ़त बनाई

पोकरण नगरपालिका के वार्ड 1 में कांग्रेस की हेमलता, वार्ड 2 में भाजपा के जेठाराम, वार्ड 3 में भाजपा की सीमा और वार्ड 4 में कांग्रेस के गोविंद विजयी रहे। वार्ड 5 में भाजपा की रेखा माली, वार्ड 6 में कांग्रेस की तक्षीमा, वार्ड 7 में कल्पना और वार्ड 8 में भाजपा की विमला ने जीत दर्ज की। वार्ड 9 में निर्दलीय भंवरलाल तथा वार्ड 10 में भाजपा के हुकमी चंद विजयी रहे। वार्ड 11 में कांग्रेस की मधुबाला, वार्ड 12 में भाजपा की शोभा, वार्ड 13 में भाजपा के विनोद कुमार और वार्ड 14 में निर्दलीय वल्लभ शर्मा जीते। वार्ड 15 में भाजपा की प्रेमलता, वार्ड 16 में खुशबु, वार्ड 17 में कांग्रेस की छोटेश्वरी, वार्ड 18 में लालो देवी, वार्ड 19 में मुकेश और वार्ड 20 में लक्ष्मणराम विजयी रहे। वार्ड 21 में भाजपा की कमला कुमारी, वार्ड 22 में कांग्रेस के संवाई सिंह, वार्ड 23 में मनीता, वार्ड 24 में भाजपा की रेखा और वार्ड 25 में कांग्रेस की राधा देवी ने जीत दर्ज की।